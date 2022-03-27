Персонал ЧАЕС - заручників окупантів - вдалося частково замінити

На Чорнобильській атомній електростанції, захопленій російськими військовими, вдалося провести ротацію персоналу, який перебував у заручниках окупантів із першого дня війни.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова міста-супутника ЧАЕС Славутича Юрій Фомічов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УП".

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"Щодо ротації персоналу, нам справді вдалося замінити ту зміну, яка опинилася в перший день масштабного вторгнення, 24 лютого, на Чорнобильській АЕС. 26 днів усі працівники станції перебували там в заручниках. Нам вдалося частково замінити людей, щоб вони повернулися до своїх родин", - сказав Фомічов.

Тих, хто працює на ЧАЕС, він назвав справжніми героями. Фомічов зазначив, що вони їдуть на станцію, усвідомлюючи, що це може бути надовго.

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"Ми ведемо постійні діалоги, щоб ротацію робити частіше. Щоб це було не 20 днів, а хоча б удвічі менше і ще частіше. Про повноцінне відновлення системи роботи й заміни персоналу поки що не йдеться, але про частішу ротацію перемовини тривають", - додав він.

Як повідомлялося, 20 березня було проведено часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуацію осіб, які перебували на території окупованої станції.

За цей день вдалося вивезти 64 особи. На заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС відправилося 46 добровольців-працівників станції.