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ЗСУ утримують позиції біля Харкова. Йдуть бої на Ізюмському напрямку, сьогодні знищено російський винищувач Су-34, - Синєгубов

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ЗСУ утримують позиції біля Харкова. Йдуть бої на Ізюмському напрямку, сьогодні знищено російський винищувач Су-34, - Синєгубов
Цієї ночі тривали обстріли у Харкові, окупанти завдавали ударів із зброї дальньої дії - близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїздили на пожежі, спричинені обстрілами окупантів, у Московський та Слобідський район.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, по деяких напрямках перейшли в контрнаступ.

"Збройні Сили України вигнали окупантів ще з одного населеного пункту - із Гусарівки. Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії", - зауважив Синєгубов.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Ksenia VB
    M0lfaro4ka
    @advoka_tesa
    ·
    3 год
    Ця війна - надовго. Північ і центр будуть звільнені швидше. А от за південь і схід боротьба будем важкою і тривалою. Тому - не піддаємося ейфорії, а налаштовуємося на те, що наша допомога армії і добробатам буде потрібна аж до перемоги!
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