На сьогодні в Україні вбито сімох російських генералів, - ВВС
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В Україні вбито вже сімох генералів російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС з посиланням на неназваного західного чиновника.
За даними Міністерства оборони України, російський генерал-лейтенант Яків Резанцев, який загинув у суботу, 26 березня, є найвищим офіцером з числа загиблих.
Експерти кажуть, що низький моральний дух російських військ змусив старших офіцерів наблизитися до лінії фронту.
Російська військова доктрина майже не допускає ініціативи серед капралів і сержантів, а молодші чини завжди чекають наказів згори, вказує видання.
Офіцер британської армії у відставці сказав, що смерть генералів також свідчить про "надзвичайно успішну снайперську кампанію, яка може принизити російське командування".