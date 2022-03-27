В окупованому Криму - примусова мобілізація. Чоловіки намагаються виїхати з півострова, - Денісова

Призовна кампанія мала би стартувати там у квітні, але вже зараз кримчани активно отримують повістки.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інфомрує Цензор.НЕТ.

"Кримчани вже активно отримують повістки. Аби уникнути злочинних наказів, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова через РФ, оскільки дорога на материкову частину України закрита", - написалав вона.

Денісова зазначила, що серед мобілізованих є кримські татари, які не можуть скласти зброю через погрози застосування сили до їх рідних.

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Омбудсман нагадала, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом. І звернулася до світової спільноти із закликом відреагувати на цей факт.