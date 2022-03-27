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В окупованому Криму - примусова мобілізація. Чоловіки намагаються виїхати з півострова, - Денісова

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В окупованому Криму - примусова мобілізація. Чоловіки намагаються виїхати з півострова, - Денісова
Призовна кампанія мала би стартувати там у квітні, але вже зараз кримчани активно отримують повістки.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інфомрує Цензор.НЕТ.

"Кримчани вже активно отримують повістки. Аби уникнути злочинних наказів, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова через РФ, оскільки дорога на материкову частину України закрита", - написалав вона.

Денісова зазначила, що серед мобілізованих є кримські татари, які не можуть скласти зброю через погрози застосування сили до їх рідних.

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Омбудсман нагадала, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом. І звернулася до світової спільноти із закликом відреагувати на цей факт.

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    а шо такоє, крисчанє?
    Жити як кацапи хотіли, а здихати як кацапи не хочете?
  • Петрович123456
    Ой, какая красота, крымскую вату на убой гонят. Не надо будет потом их депортировать.
  • IN UA 7395a7cc
    Крымская вата радовалась, что благодаря оккупации их не затронула война. Ватный скот не понимает, что для ***** они не просто мясо, а мясо второго сорта, которое вообще не жалко кинуть на убой.
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