Обстріли Львова: ракети прилетіли з Чорного моря та з Білорусі, - голова ОВА Козицький

Ракети, які вразили Львів у суботу, 26 березня, були випущені з території Білорусі та з акваторії Чорного моря.

Про це повідомив у телеграмі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Мали два оповіщення про повітряну тривогу. У першому випадку була загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря, у другому – з Білорусі. У Львові вдарили по двох об’єктах", - написав він.

Козицький зазначив, що вчорашні події показали: під час сигналів повітряної тривоги слід перебувати у сховищі.

""Дочекайтесь повідомлень від офіційних джерел, а не фотографуйте, знімайте на відео і викладайте це в інтернет. Таке "блогерство" може тягнути за собою людські жертви і кримінальну відповідальність "блогерів"", - наголосив він.

Нагадаємо, в суботу, 26 березня, ракетні удари було завдано по двом районам Львова.