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Обстріли Львова: ракети прилетіли з Чорного моря та з Білорусі, - голова ОВА Козицький

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Обстріли Львова: ракети прилетіли з Чорного моря та з Білорусі, - голова ОВА Козицький
Ракети, які вразили Львів у суботу, 26 березня, були випущені з території Білорусі та з акваторії Чорного моря.

Про це повідомив у телеграмі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Мали два оповіщення про повітряну тривогу. У першому випадку була загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря, у другому – з Білорусі. У Львові вдарили по двох об’єктах", - написав він.

Козицький зазначив, що вчорашні події показали: під час сигналів повітряної тривоги слід перебувати у сховищі.

""Дочекайтесь повідомлень від офіційних джерел, а не фотографуйте, знімайте на відео і викладайте це в інтернет. Таке "блогерство" може тягнути за собою людські жертви і кримінальну відповідальність "блогерів"", - наголосив він.

Нагадаємо, в суботу, 26 березня, ракетні удари було завдано по двом районам Львова.

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Топ коментарі

  • оззи
    беларусы мычат как бараны в стойле. позор.
  • Ла-ла-ла-ла
    Сьогодні вранці мобільні підрозділи протиповітряної оборони ВСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії.
  • olele
    Фрог-клуб, альо! тут вашого перекинчика у прорив кинули...

    ❗️УВАГА! Спецслужби повідомляють:

    «За наявною інформацією, зараз в м. Бучі перебуває капітан 1 рангу ЗС РФ Татарченко Ігор Віталійович, який в 2014 році зрадив Народу України та перейшов на службу до росії ❗️❗️❗️
    У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).
    За наявною інформацією командує підрозділами морської піхоти рашистів.

    Можливо, буде виходити з оточення у цивільному одязі. Перешліть, будь ласка, цю інфу своїм людям. хто працює на північ від м. Київ. Потрібен, по можливості, живий». https://t.me/irpininteresting/4467
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