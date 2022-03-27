На Поліссі окупанти під прикриттям артилерії та авіації закріплюються на досягнутих рубежах, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 27 березня

Триває тридцять друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 27.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, триває переміщення підрозділів Російської Федерації на територію республіки Білорусь. Вказані заходи проводяться з метою ротації підрозділів, що зазнали суттєвих втрат, посилення наявних угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, організації евакуації поранених та хворих військовослужбовців.

Також повідомляється, що частина підрозділів збройних сил республіки білорусь продовжує перебувати на полігонах.

"На Поліссі противник під прикриттям вогню артилерії та авіації продовжує закріплюватися на досягнутих рубежах, готується до проведення ротації підрозділів.

На Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не полишає спроб взяти під контроль Чернігів. В районах Лук’янівки та Рудницького противник зазнав втрат та відійшов", - йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку противник намагається здійснити перегрупування в районі Сум. Поблизу Харкова зосередив зусилля на поповненні поточних втрат. В районі Слов’янська ворог проводить вдосконалення інженерного обладнання зайнятих позицій. Силами оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Тростянець та Гусарівка.

Генштаб інформує, що на Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь. Успіхів не мають. Здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки. Зазнали втрат, відійшли.

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В Таврійському операційному районі окупанти силами росгвардії продовжують боротьбу з осередками спротиву на тимчасово зайнятій території.

Українські воїни продовжують ефективне протистояння російським загарбникам, відбивають ворожі атаки та поступово звільняють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках.

Разом переможемо! Зберігаємо спокій! Слава Україні!