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Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ворожа ракета, повністю зруйнована, - Козицький

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Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ворожа ракета, повністю зруйнована, - Козицький
Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційна інформація: нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована", - написав він.

За словами Козицького, підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7 годині ранку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано пожежу на промисловому об'єкті зі зберігання пального у Львові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Вадим Петришин 68f6c42b
    Ну цей Козицкий напередодні удару хвалився, що палива вистачить, бо завезли багато. Черговий корисний ідіот, не потрібні й коригувальники...
  • Ksenia VB
  • ODNAKO
    Зберігати пальне в воєнний час в наземних 5 тис. резервуарах, це злочин... вони мали всі стояти пусті. Паливо має зберігатись в підземних резервуарах, або магістральних трубопроводах.
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