Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ворожа ракета, повністю зруйнована, - Козицький
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Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційна інформація: нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована", - написав він.
За словами Козицького, підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7 годині ранку.