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У Херсоні та Каховці нові мітинги проти російської окупації. Учасники співають глузливі пісні про "успіхи" армії РФ: "Російські танкісти сховались в кущі...Байрактар". ВIДЕО

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Сьогодні, 27 березня в окупованих містах Херсон та Каховці відбуваються мітинги проти російської окупації.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне відео він опублікував у соцмережі.

У свою чергу нардеп Гео Лерос опублікував в фейсбуці відео сьогоднішнього мітингу у Херсоні.

"Зустрічаємо з піснями і танцями, як і говорили", - жартує він.

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Пізніше у телеграм-каналі Цензор.НЕТ з'явилося відео, як російські військові розігнали мирний мітинг, кидали у людей димовими шашками.

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Топ коментарі

  • Office Den Haag
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    Респект! Безоружные граждане не боятся вооружённую орду!
    симоньян, смотри - это называется любовью к Родине и, в отличие от тебя, подстилка продажная, они эту любовь демонстрируют бесплатно. кацапам этого не понять никогда.
  • Перехватчик
    vasily_maximov


    @maximov_vasily

    ·
    13 ч



    Как русский, как москвич, и как не особо либерал я желаю ВСУ лишь одного - уничтожать врага. Чем больше, тем лучше.
    Слава Украине!
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