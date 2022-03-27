У Херсоні та Каховці нові мітинги проти російської окупації. Учасники співають глузливі пісні про "успіхи" армії РФ: "Російські танкісти сховались в кущі...Байрактар". ВIДЕО
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Сьогодні, 27 березня в окупованих містах Херсон та Каховці відбуваються мітинги проти російської окупації.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідне відео він опублікував у соцмережі.
У свою чергу нардеп Гео Лерос опублікував в фейсбуці відео сьогоднішнього мітингу у Херсоні.
"Зустрічаємо з піснями і танцями, як і говорили", - жартує він.
Пізніше у телеграм-каналі Цензор.НЕТ з'явилося відео, як російські військові розігнали мирний мітинг, кидали у людей димовими шашками.