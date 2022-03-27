З 28 березня у Києві відновлюється освітній процес у форматі дистанційки

З понеділка столичні заклади загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти столиці відновлять навчання в онлайн форматі.

Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації, інформує Цензор.НЕТ

"28 березня у Києві в дистанційному форматі відновлюється освітній процес. З понеділка заклади загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти столиці відновлять навчання в онлайн форматі. Мета дистанційного навчання під час війни – не лише засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка, спілкування. Воно повинно стати допомогою дитині, а не черговим стресом та хвилюваннями – без негативних оцінок та домашніх завдань. Акцент буде зроблено не тільки на вивченні нового матеріалу, а й на повторювання", - йдеться у повідомленні.

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Також у КМДА нагадали про створену для юних киян, так і для вчителів, потужну мережу онлай-сервісів для розвитку та підтримки. З усіма посиланнями на освітні інтернет-ресурси можна ознайомитись тут.