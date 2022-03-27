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Заявки на отримання допомоги через "єПідтримку" можна подати до 31 березня

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Заявки на отримання допомоги через "єПідтримку" можна подати до 31 березня
Кабінет міністрів обмежим 31 березня термін подання заявок на отримання допомоги в межах програми "єПідтримка".

Про це свідчить урядова постанова від 26 березня 2022 року №367 на "Урядовому порталі", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Встановити, що останнім днем подачі запитів (заявок) для отримання допомоги в рамках програми "єПідтримка" є 31 березня 2022 року", – йдеться в постанові.

Як повідомлялося, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну Кабмін 7 березня затвердив перелік областей, жителі яких можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 6,5 тис. грн. Програма поширюється на регіони, де тривають бойові дії: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, а також Київ. Такі виплати можуть отримати наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також фізособи-підприємці всіх груп, що подали податкову звітність за 2021 рік або за 4-й квартал 2021 р.

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Щоб отримати виплату, людина повинна працювати на умовах трудового договору, гіг-контракту або іншого цивільно-правового договору.

Уряд спрямував на ці цілі 21,45 млрд грн, що дозволяє виплатити по 6,5 тис. грн 3,3 млн осіб. Кошти держпідтримки можна витратити без обмежень.

Спочатку програма "єПідтримка" передбачала виплати вакцинованим від Covid-19 двома дозами українцям у розмірі 1 тис.грн і бустерною дозою в розмірі 500 грн. Однак витратити ці виплати можна було тільки на обмежені позиції товарів і послуг.

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Топ коментарі

  • Максим Соловьев 26e1c0d1
    Да это маразм от ляшка
  • 2093306
    а мне неположено, я не играю в ащартные игры с государством! налогов акцизов и сборов заплатил кучу за 25-30лет. А вот тем кто ни доллара не заплатил в бютжет, и всю жизнь сидит на бютжете в ДИЯ деньги платят....и за фейковые укольчики, и за то что сбежали с гос работы не услышав даже взрыва теперь и получили 6500 и еще получат как внутренние переселенцы!
  • Поднипровский УКРАИНЕЦ
    Ты так не стартуй.. государство за тебя чуть ли не первые разы переживает.. и пытается что-то для тебя сделать.. а ты начинаешь в кучу мешать государственную помощь, где "Юлина тысяча" была как предел мечтаний и каких-то мутно-тупорылых чертей, которые пытаются это же государство *******..
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