Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Десантники збили три крилаті ракети над Миколаївщиною

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Десантники збили три крилаті ракети над Миколаївщиною
За останню добу підрозділи протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збили над Миколаївщиною три крилаті ракети, випущені російськими військами.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Ракети були успішно збиті десантниками з переносних зенітних ракетних комплексів.

"Слід зазначити, що за час широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, підрозділами протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ЗС України збито близько двох десятків одиниць повітряних об’єктів противника. А це – літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати. Працюємо далі!" - зазначили у Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія стріляє здалеку ракетами, бо боїться української Протиповітряної оборони, - британська розвідка

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Игорь Барков


    @barkov1168

    ·
    4 ч



    Ни одно поколение в России не жило без войны! НИ ОДНО!
    Обязательно, какой -нибудь престарелый олигофрен, отправит умирать кучу молодых, за свои больные фантазии!
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Просто усі москалі *******. Цим вони і відрізняюцця від українців і білорусів (маю надію) .
  • Перехватчик
    Борис Абрамыч


    @BorisAbramich

    ·
    18 ч



    Два фельдмаршала. Паша - Мерседес обещал взять Грозный за 1 день. Кожугетыч обещал взять Киев за 2 дня.

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