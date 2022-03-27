Десантники збили три крилаті ракети над Миколаївщиною

За останню добу підрозділи протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збили над Миколаївщиною три крилаті ракети, випущені російськими військами.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Ракети були успішно збиті десантниками з переносних зенітних ракетних комплексів.

"Слід зазначити, що за час широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, підрозділами протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ЗС України збито близько двох десятків одиниць повітряних об’єктів противника. А це – літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати. Працюємо далі!" - зазначили у Міноборони.

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