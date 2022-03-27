Сили спротиву Сіверщини захопили два майже нові броньовані "Урали" та знищили два ворожі "Тигри", танк і дві вантажівки з боєкомплектами, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж
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Сили спротиву Сіверщини поповнили автопарк двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Як зазначається, ці дві вантажівки влетіли в копієчку РФ, бо зійшли з конвеєру в 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України.
"Окрім отримання трофейних "Торнадо" сили спротиву звітують й про знищення ще однієї колони орків. Два "Тигри", танк та дві вантажівки з боєкомплектами відправилися за відомим вже маршрутом, відкритим українцями для ворогів. Хлопці запевняють, що продовжують й надалі працювать над скорішою перемогою", - йдеться у повідомленні.