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Сили спротиву Сіверщини захопили два майже нові броньовані "Урали" та знищили два ворожі "Тигри", танк і дві вантажівки з боєкомплектами, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

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Сили спротиву Сіверщини поповнили автопарк двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, ці дві вантажівки влетіли в копієчку РФ, бо зійшли з конвеєру в 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України.

"Окрім отримання трофейних "Торнадо" сили спротиву звітують й про знищення ще однієї колони орків. Два "Тигри", танк та дві вантажівки з боєкомплектами відправилися за відомим вже маршрутом, відкритим українцями для ворогів. Хлопці запевняють, що продовжують й надалі працювать над скорішою перемогою", - йдеться у повідомленні.

Сили спротиву Сіверщини захопили два майже нові броньовані Урали та знищили два ворожі Тигри, танк і дві вантажівки з боєкомплектами, - ОК Північ 01
Сили спротиву Сіверщини захопили два майже нові броньовані Урали та знищили два ворожі Тигри, танк і дві вантажівки з боєкомплектами, - ОК Північ 02
Сили спротиву Сіверщини захопили два майже нові броньовані Урали та знищили два ворожі Тигри, танк і дві вантажівки з боєкомплектами, - ОК Північ 03
Сили спротиву Сіверщини захопили два майже нові броньовані Урали та знищили два ворожі Тигри, танк і дві вантажівки з боєкомплектами, - ОК Північ 04
Сили спротиву Сіверщини захопили два майже нові броньовані Урали та знищили два ворожі Тигри, танк і дві вантажівки з боєкомплектами, - ОК Північ 05

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Перехватчик
  • Саша Пончик
    Молодцы парни хорошая добыча.
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