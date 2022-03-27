Україна хоче, щоб окупанти повернули захоплених цивільних без обміну
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час телемарафону сказала віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"У нас є не лише місцеві чиновники, є і волонтери, є активісти, журналісти. Ми їх всіх погрупували, внесли в реєстр. Зараз звернулися терміново знову ж таки до бездіяльного Міжнародного Червоного Хреста з вимогою дати статус таким людям, бо вони не є полоненими, вони не вважаються військовополоненими. Це захоплення, незаконне позбавлення волі і утримання людей, цивільних. І на сьогодні вирішується питання, щоб Росія віддала нам цих людей без жодних обмінів, бо обміняти паритетно ми не можемо. Ми не захоплюємо їхніх цивільних людей", - сказала Верещук.
Також, за її словами, вирішується питання стосовно проросійських водіїв на кордонах, наприклад, на Ужгородському чи Чернівецькому напрямках, а також стосовно членів екіпажів суден.
"Це величезна проблема - що робити з моряками, водіями і з рештою людей. І ці питання ми теж вирішуємо", - сказала Верещук.