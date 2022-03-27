Новини • Війна

Російські окупанти зранку запустили дві ракети в бік Одеської області, але жодна не потрапила в ціль

8 91411
Російські окупанти зранку запустили дві ракети в бік Одеської області, але жодна не потрапила в ціль
Сьогодні, 27 березня російські окупанти запустили дві ракети в бік Одеської області, але жодна з них не потрапила у ціль.

Про це повідомив офіцер ОК "Південь" Владислав Назаров у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти продовжують проводити повітряну розвідку берегової смуги.

"Ворог продовжує проводити повітряну розвідку берегової смуги та чинити психологічний тиск на цивільне населення прибережних районів. Так, зранку противник здійснив пуск двох ракет, але жодна не потрапила у ціль. Система оборони Одещини налагоджена чітко та готова протидіяти будь-яким провокаціям противника. Саме тому обстановка у місті та області стабільна та контрольована", - розповів Назаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти намагалися проникнути на територію Одещини з моря і висадити ДРГ

Він наголосив, що система оборони Одещини налагоджена чітко та готова протидіяти будь-яким провокаціям противника.

Нагадаємо, раніше російські загарбники намагалися проникнути на територію Одещини з моря і висадити диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ).

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    дай Боже чтобы все ими пущенное либо никуда не попадало у нас
    либо хорошо попадало там...откуда оно было выпущено
  • Назар Курта ee81fae2
    + то что ракеты тяжелее воздуха
  • Наглая Морда
    А зачем писать, пускай думают что попала
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини