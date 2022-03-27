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Окупанти "призначили мером" Енергодара депутата від ОПЗЖ Шевчика

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Окупанти "призначили мером" Енергодара депутата від ОПЗЖ Шевчика
В Енергодарі російські агресори створили "народну раду", яку очолив депутат від ОПЗЖ.

Про це у Телеграмі повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

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"Офіційно повідомляємо, що створена сьогодні так звана "народна рада" на чолі з Андрієм Шевчиком немає жодного відношення до юрисдикції України", - йдеться у дописі.

18 березня Енергоатом попереджав про те, що загарбники планують найближчим часом призначити "мером" міста Андрія Шевчика, який є депутатом міськради від ОПЗЖ. Зазначалось, що він пообіцяв агресорам вивісити на будівлях держустанов Енергодару "руZькі" прапори та швидко встановити в місті "руZький мир".

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн
    Хто б здивувався, що жопоблок не зрадники.
  • Player New
    Вгадайте від якої партії вони б нам поставили "президента" якби захопили Київ.
  • Саша Пончик
    После войны будет болтаться возле руzzкого прапору с высунутым на бок языком

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