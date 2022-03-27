У США немає стратегії зміни режиму в Росії, - Блінкен
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Сполучені Штати Америки не мають стратегії зміни режиму ні в Росії, ні будь-де ще.
Про це заявив держсекретар США під час візиту до Єрусалима, коментуючи слова президента Джо Байдена про те, що Путін "не може залишатися при владі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters,
"Як ви знаєте і як ви неодноразово чули від нас, у нас немає стратегії зміни режиму ні в Росії, ні де-небудь ще, якщо на те пішло", - сказав він.
За словами Блінкена, президент США мав на увазі те, що "Путін просто не повинен мати владу вести війну або вдаватися до агресії проти України чи когось іншого".