"Каждый раз просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было", - російський окупант - дружині. АУДIО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
Так, спочатку загарбникам обіцяли 3-денний переможний марш. Згодом рашисти тримали своїх вояків обіцянками ротації. Одним говорили, що заберуть додому 19 березня, іншим – 25.
Однак реальної можливості провести ротацію так і не знайшли, а для тих, хто під натиском українських захисників поступово втрачає надію, придумали нову дату – "кінець місяця".
Ось що один із загарбників розповідає своїй дружині в РФ: "…паника какая-то. Не могу больше…. Я тут нах#й никому не нужен…"
Він намагається донести, що подальше перебування на війні для нього є просто нестерпним: "Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было".
І чим довше окупанти залишатимуться на нашій землі – тим важче їм буде прокинутися живими.