Майбутнє Європи зараз залежить від 80 літаків і 100 танків для української армії, - Порошенко в ефірі Polsat News

Якби Україна отримала 80 бойових літаків, 100 нових танків і чотириста БТР, ситуація на фронті повністю змінилася б.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в ефірі Polsat News сказав Петро Порошенко.

Порошенко наголосив: українська армія показала, що нам не потрібні війська НАТО, нам потрібна їхня зброя.

За словами Порошенка, частина цього обладнання є в Чехії, Словаччині, Болгарії, Румунії та Польщі.

"Будь ласка, підтримайте Україну", — звернувся він до лідерів країн-членів НАТО.

Порошенко також привітав зустріч лідера США Джо Байдена у Польщі з українськими міністрами закордонних справ і оборони. Він пояснив – Україна розраховує на Байдена, Польщу, НАТО та Європейський Союз.

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П’ятий Президент також повідомив, що наразі російські танки все ще стоять неподалік Києва, а в місті регулярно звучить сигнал повітряної тривоги. "Ми на війні. У нас щогодини повітряна тривога. Десять-двадцять ракет вразили Київ, у тому числі цивільні об’єкти", – говорить п’ятий Президент.

При цьому Порошенко підкреслив, що українці не бояться Путіна, тому що вони на своїй землі і мають величезну мотивацію до боротьби.

"Це наша країна. Це наші діти. Наші батьки, наші родини. Це наше майбутнє. Російські солдати, навпаки, не мають мотивації. Вони не розуміють, чому вони тут. Тому ми переможемо. Разом, плече до плеча. З нашими польськими, європейськими, натовськими та американськими партнерами, – сказав він.

Петро Порошенко також вважає, що з Володимиром Путіним досягти компромісу неможливо: "Він хоче, щоб ми померли, а ми хочемо жити. Він ворог, бо не визнає нашої державності, хоче відібрати у нас наше майбутнє. Але це ще не все, бо він ненавидить Захід, він ненавидить Польщу, він ненавидить поляків. Він ненавидить всю нашу систему правил і цінностей. Він божевільний", – наголошує Петро Порошенко.

На запитання про те, чи вдасться російський президент до застосування ядерної чи хімічної зброї, він визнав, що передбачити це неможливо. Однак, якщо б Путін це зробив, він повинен знати, що у нього не буде "шансів на виживання".

"Можливо, це його зупинить, бо зараз він атакує українські АЕС, а ядерне забруднення не знає кордонів. Запорізька АЕС у десять разів потужніша за Чорнобильську, але це їх не зупинило. Тому ми маємо вигнати його з України. Ми повинні бути єдиними", – наголосив Порошенко.

П’ятий Президент також вважає, що війни в Україні взагалі могло не бути, а Путіна можна було зупинити багато років тому. "Якби Україну запросили до НАТО в 2008 році в Бухаресті, якби ми стали членом НАТО в 2013 чи 2014 році, цієї агресії точно б не сталося", – резюмує Петро Порошенко.

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