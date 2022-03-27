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Ізраїль твердо стоїть на боці народу України, - прем'єр

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Ізраїль твердо стоїть на боці народу України, - прем'єр
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що Ізраїль твердо стоїть на боці України. При цьому він наголосив, що Ізраїль створив польовий госпіталь в Україні для догляду за пораненими і робить все можливе, щоб допомогти припинити війну Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

"Що стосується війни в Україні, Ізраїль твердо стоїть на боці народу України і збирається продовжувати наші зусилля, щоб допомогти зменшити страждання і припинити кровопролиття", - заявив він.

Беннет додав, що Ізраїль направив найкращі медичні команди для створення найсучаснішого польового госпіталю на території України.

"Мені повідомили, що вони вже прийняли і вилікували понад 500 пацієнтів. У цей момент, в цей самий момент, лікарі і медсестри ризикують своїми життями, щоб врятувати життя тих, хто цього потребує. Я пишаюся тим, що робить Ізраїль. І, звичайно, ми робимо все можливе, коли нас просять внести свій внесок у зусилля з припинення цієї війни. Ми робимо це, підтримуючи тісну координацію зі США і з нашими європейськими партнерами", - підкреслив Беннет.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Брешеш!
    Через вас рашка обходить санкцiï.
  • Ukraino TV
    Израиль твердо торчит носом в очке тупина. Что он там вынюхивает? Может шекели?
  • Iscatel Iscatel 232de754
    Я один іронічно посміхаюся і подумки цитую Станіславського?
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