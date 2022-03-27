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Кулеба закликав бойкотувати "Ашан", Leroy Merlin та Decathlon

19 03973
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав продовжити бойкотувати компанії, що відмовляються йти з російського ринку.

Як іеформує Цензор.НЕТ, до бойкоту Дмитро кулеба закликав у Twitter.

"Очевидно,що втрата роботи в Росії важливіша за втрату життя в Україні. Якщо Ашан ігнорує 139 українських дітей, убитих за  місяць російського вторгнення, то ігноруємо Ашан та всі їхні продукти. Бойкотуємо "Ашан", Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon", - закликав Дмитро Кулеба.

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Топ коментарі

  • Василий Волобуев
    Владелец тс Ашан заявил ,, вьіходить с рьінка раиси єто не ГУМАННО по отношению к россиянам " , тебя бьі козла в Мариуполь привезти и показать мразота что такое не ГУМАННО
  • ahuhu
    Смішний підпис до фотографії, - "Нео - нацист". )))

  • Gar
    Думаю, что Кулеба это писал не для нашей страны. У того же Мерлена у нас было вроде как всего 9 магазинов, один из которых уже разобрали орки. Для них дороже потерять рынок паРаши, чем наш. А вот если у них попадают продажи на Западе, то эти уроды задумаются. Так же и с остальными сетями. Кулеба молодец - работает.
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