Російські окупанти захопили будинок Усика у Ворзелі, - дружина боксера

Російські окупанти захопили будинок чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкому дивізіоні Олександра Усика у Ворзелі під Києвом.

Про це повідомила дружина боксера – Катерина, у своєму інстаграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Односельчани написали їй, що у подвір’ї стоять російські танки і БТРи. На що Катерина емоційно відповіла: "Хай поживуть, скоро їх знищимо. Поживіть у моєму будинку! Недовго вам залишилося! Дон, дон, дон".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші 2-3 покоління мінімум, озлоблені на вас за ваші дії, - Усик до росіян. ВIДЕО