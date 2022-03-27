Російські окупанти захопили будинок Усика у Ворзелі, - дружина боксера
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Російські окупанти захопили будинок чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкому дивізіоні Олександра Усика у Ворзелі під Києвом.
Про це повідомила дружина боксера – Катерина, у своєму інстаграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Односельчани написали їй, що у подвір’ї стоять російські танки і БТРи. На що Катерина емоційно відповіла: "Хай поживуть, скоро їх знищимо. Поживіть у моєму будинку! Недовго вам залишилося! Дон, дон, дон".