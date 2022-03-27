США поставлять дизпаливо для України, - Зеркаль

США направлять до Європи дизпаливо для потреб України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі "Радіо НВ".

"Нам вдалося мобілізувати всіх... У Німеччині та Польщі найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель", - сказала вона.

Зеркаль також звернула увагу, що в період початку посівної в Україні кілька великих НПЗ у Східній Європі закрилися на ремонти.