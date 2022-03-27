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США поставлять дизпаливо для України, - Зеркаль

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США поставлять дизпаливо для України, - Зеркаль
США направлять до Європи дизпаливо для потреб України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі "Радіо НВ".

"Нам вдалося мобілізувати всіх... У Німеччині та Польщі найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель", - сказала вона.

Зеркаль також звернула увагу, що в період початку посівної в Україні кілька великих НПЗ у Східній Європі закрилися на ремонти.

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Это не только для фронта, но и для посевной. Раз посеяли- уберут.
    Ещё никто не проиграл войны, имея за плечами в союзниках США.
  • Dust
    + 100 !

    ленд-ліз пішов !!!!

    але й нам треба не "плошать" і уважно слідкувати за руками ЗЕлєнських, щоб не скурвились та не злили повну перемогу!
  • Евгений Пэ
    Мля,как вы зае....своими соревнованиями ,кто быстрее выложит новость!Не забудьте маршруты ввоза указать и адрес хранения обязательно!
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