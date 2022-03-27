Метінвест і Фонд Ахметова закупили медикаменти для постраждалих від війни

Група Метінвест спільно з Фондом Ріната Ахметова придбали життєво важливі медикаменти для надання невідкладної медичної допомоги людям, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Метінвест, перша партія препаратів та інструментів загальною вартістю понад 30 млн гривень уже прибула до гуманітарного хабу й невдовзі буде розподілена між лікарнями в містах присутності компанії.

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"Сьогодні лікарі – більше ніж талановиті та професійні медики: це справжні герої-рятівники, які серед воєнного мороку дають надію й шанс на життя. Ми прагнемо допомогти їм і забезпечити потреби медичних закладів найнеобхіднішими медикаментами. Вже наступного тижня лікарі Запоріжжя, Кривого Рогу, Авдіївки, Мирнограда, Покровська та Кам’янського почнуть отримувати від Метінвесту і Фонду Ріната Ахметова ліки та медичне обладнання, що допомагатимуть рятувати життя", – зазначив голова Центру координації гуманітарної місії Метінвесту в Запоріжжі, генеральний директор Запоріжсталі Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Метінвест опрацював запит лікарень і визначив перелік необхідних медикаментів у координації з Міністерством охорони здоров’я України. Зокрема закуплено антибіотики, протизапальні, знеболювальні та кровоспинні препарати, антикоагулянти, розчини для внутрішньовенного вливання, хірургічний інструмент і витратні матеріали, засоби для інтубації тощо. Наступні поставки лікарських засобів також формуватимуться на основі актуальних запитів медичних закладів.

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