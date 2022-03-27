Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Чорнобаївка - 11:0, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє - 4:0, - Арестович повідомив, що ЗСУ вчергове вдарили по окупантах

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Збройні сили України вже 11-й раз вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.

Про це 27 березня повідомив радник президента Олексій Арестович у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На вже, дорогенька. 11:0, вночі сьогодні. До речі, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє Чорнобаївку. 4:0. Сьогодні", - написав Арестович.

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    ПРО і ПВО немає, кажете?))

    Как сообщил источник The Insider, 26 марта Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины. 52 - с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 - с территории Беларуси.

    При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из примерно 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь.
  • Eight Wonder 56eae116
    ИхТамНэт!1!!

    Я в АТБ по акции вчера пару установок ПВО видел.
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Здоровья им и хорошего настроения
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