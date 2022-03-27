Чорнобаївка - 11:0, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє - 4:0, - Арестович повідомив, що ЗСУ вчергове вдарили по окупантах

Збройні сили України вже 11-й раз вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.