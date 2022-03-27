Наразі у окупантів дві головні цілі - утримати Херсон і оточити ЗСУ на Донбасі, - Арестович

Наразі пріоритетом для російських окупаційних військ є утримання Херсона і оточення ЗСУ на Донбасі.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у окупантів є дві головні цілі.

"Оточити наші сили в зоні ООС, добити Маріуполь і утримати оборону в районі Херсона. Ці питання пов'язані між собою, тому що якщо впаде оборона на півдні, то становище противника навколо Маріуполя сильно погіршиться.", - уточнив Арестович.

Крім того, він зазначив, що командування оборони знає про ситуацію, що склалася і додав, що в найближчі два тижні будуть надходити нерівномірні новини.

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"Будуть надходити новини про те, що ми контратакуємо, наступаємо на деяких ділянках і звільняємо землю від противника, а з іншого боку буде надходити інформація, що на деяких ділянках фронту, зокрема, на Сході, ситуація далеко не проста" ,- резюмує Арестович.