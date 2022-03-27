Шон Пенн закликав бойкотувати "Оскар", якщо на церемонії не дадуть виступити Зеленському

Американський актор Шон Пенн, який є двічі лауреатом премії "Оскар", закликав учасників бойкотувати нагородження, якщо Президенту України Володимиру Зеленському не дадуть можливості виступити на церемонії, та пообіцяв розплавити свою нагороду, якщо так станеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву актора, який нині перебуває у Варшаві, оприлюднену CNN.

Читайте також: Зеленський вперше від початку відкритого вторгнення РФ дав інтерв'ю російським ЗМІ

"Немає нічого кращого, що може зробити кіноакадемія, як надати йому (Президенту Зеленському - ред.) можливість звернутися до усіх нас. Він є тією людиною, яка розуміється на фільмах і має власну дуже довгу й успішну кар’єру... Якщо цього не станеться, це буде найбільш сумний момент в історії Голівуду", - зауважив Пенн.

Актор вважає, що виступ Зеленського перед номінантами на "Оскар" та учасниками церемонії нагородження може та має стати висловленням рішучого протесту Американської академії проти дій рф щодо України.

"Я молюся, щоб так сталося. Якщо ж цього не відбудеться, коли повернуся, публічно розплавлю свою нагороду", - запевнив Пенн.

Він також закликав інших учасників церемонії бойкотувати її у разі, якщо Президенту України не дадуть можливості виступити.

Актор повідомив, що зустрічався з Президентом Зеленським за день до початку вторгнення та ще один раз після вторгнення та всіляко підтримує Україну. Шон Пенн в ефірі телеканалу розповів про руйнування, гуманітарну та міграційну кризу, яку спричинила російська збройна агресія проти України, та висловив беззастережну впевненість у перемозі України.

Читайте також: Відповідальність Росії за злочини проти України має стати невідворотною й максимально жорсткою, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Раніше американська актриса Емі Шумер, яка цьогоріч буде ведучою церемонії "Оскар", запропонувала організаторам запросити Президента України Володимира Зеленського виступити перед учасниками нагородження. У Американській академії кіномистецтва поки що не оголосили остаточного рішення. Церемонія відбудеться в ніч з 27 на 28 березня.