ЗСУ розпочали контрнаступ у Сумській та Харківській областях, - Арестович

Збройні сили України почали здійснювати невеликі контрнаступальні дії в Сумській, Харківській, Київській та Херсонській областях.

Про це радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом доби стан положення та характер дій противника українських військ не змінився. За єдиним маленьким винятком. Наші війська розпочали маленькі тактичні, але контрнаступальні дії в Сумській, Харківській областях і продовжують їх у Київській, Херсонській областях. Тобто ми йдемо в маленький, але в контрнаступ", - розповів Арестович.

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Він також додав, що противник сьогодні вдається до двох головних ззавдань: перше - це оточити наші війська в зоні ООС, добити Маріуполь і утримати оборону в районі Херсону на півдні.