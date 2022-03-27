Мені важко зрозуміти ставлення Орбана до війни Росії проти України, - Дуда

Позицію президента Угорщини Віктора Орбана до війни Росії проти України, в ході якої гинуть тисячі людей, зрозуміти важко.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це президент Польщі Анджей Дуда сказав у інтерв’ю телеканалу TVN24.

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"На даний момент перед обличчям російської агресії в Україні, загибеллю тисяч людей в Україні, мирних жителів, бомбардування житлових масивів, знищення багатоквартирних будинків російською армією, тих злочинів за визначенням міжнародного права, мені важко зрозуміти таке ставлення (Орбана - Ред.)", - сказав Дуда.

На його думку, Віктор Орбан "перебуває у складній ситуації", але його політика дуже дорого обійдеться Угорщині.

"Чи не він привів Угорщину до практично повної залежності від Росії… У них є АЕС, яка виробляє енергію для Угорщини, кілька років тому вони уклали контракт з російськими структурами на модернізацію цієї станції, тому ця залежність величезна", - сказав Дуда.

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Політик зазначив, що енергетична залежність від Росії є проблемою багатьох країн Євросоюзу, тому не вдалося запровадити санкції на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів, але на відміну від Угорщини країни передають зброю Україні, тому позицію Угорщини важко зрозуміти.