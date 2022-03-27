3,8 млн осіб виїхали з України через війну, - ООН

З 24 лютого з України виїхали 3,8 млн осіб. Близько 90% з тих, що виїхали, - жінки і діти.

Про це заявили в агентстві ООН у справах біженців, інформує Цензор.НЕТ.

З тих, хто поїхав, 2,2 млн наразі перебувають у сусідній Польщі. Понад 500 тисяч дісталися до Румунії. При цьому, за підрахунками ООН, до Росії виїхало близько 300 тисяч осіб.

Всього вважається, що понад 10 млн українців через війну були змушені покинути свої будинки, включаючи майже 6,5 млн внутрішньо переміщених осіб.

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