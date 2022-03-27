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На Донеччині спіймали шахрая, який за винагороду обіцяв вивезти людей з Маріуполя

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За 3000 грн за людину чоловік обіцяв вивозити мирних мешканців "з Маріуполя у безпечне місце", далі отримував завдаток та зникав. Афериста викрили правоохоронці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

На Донеччині спіймали шахрая, який за винагороду обіцяв вивезти людей з Маріуполя 01
На Донеччині спіймали шахрая, який за винагороду обіцяв вивезти людей з Маріуполя 02
На Донеччині спіймали шахрая, який за винагороду обіцяв вивезти людей з Маріуполя 03

Співробітники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області дізналися про факт злочину під час моніторингу соціальних мереж. Невідомий запропонував жінці перевезти людей з Маріуполя у безпечне місце за грошову винагороду, отримавши частину грошей, чоловік зник. Внаслідок проведення оперативних дій, "перевізника" було викрито. Ним виявився раніше судимий за грабіж та викрадення авто 28-річний мешканець Покровська. Після скоєння злочину чоловік перейшов на нелегальне становище та переховувався на території Дніпропетровської області. Поліцейські повернули зловмисника до Покровська. Зараз він перебуває у відділі поліції, де надає свідчення.

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Також, поліція Донеччини  закликає бути обачними з незнайомцями, завчасно не переказувати кошти та пам'ятати, що безпечна евакуація людей проходить під контролем поліції та організована державними службами чи волонтерами.

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Отдайте его родственникам тех,кого он кинул и не вмешивайтесь минут 30
  • Office Den Haag
    Olia Ustymenko:
    Через рік-два свинорилі лапті повалять в Україну. Тимчасово, на пмп, на громадянство.
    Треба Закон про недопустимість видачі українських віз/громадянства ВСІМ громадянам РФ навіть після офіційної капітуляції. Мінімум на 150 років.
    До речі, сусідні з РФ країни, куди зараз як щури розбігаються «не такі» руські, не розуміють простого факту: через декілька років ті, що понаїхали, почнуть вити про утиск прав російськомовного населення і вимагати ввести війська.
    #руснянелюди
  • Янковенко Владислав
    Публичная порка должна быть настолько эффективной, насколько выдержит капроновый хлыст.
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