Україна та Росія проведуть наступний раунд перемовин вживу у Туреччині 28-30 березня, - Арахамія
19 518142
Українська та російська делегація домовилися провести черговий раунд перемовин у Туреччині 28-30 березня.
Про це повідомив у фейсбуці член української делегації на перемовинах з РФ Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня. Деталі згодом", - зазначив він.