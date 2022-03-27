Новини • Війна

Україна та Росія проведуть наступний раунд перемовин вживу у Туреччині 28-30 березня, - Арахамія

19 518142
Україна та Росія проведуть наступний раунд перемовин вживу у Туреччині 28-30 березня, - Арахамія
Українська та російська делегація домовилися провести черговий раунд перемовин у Туреччині 28-30 березня.

Про це повідомив у фейсбуці член української делегації на перемовинах з РФ Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня. Деталі згодом", - зазначив він.

Читайте також: Україна наполягає на системі гарантій безпеки. Просування на перемовинах поки не таке, як хотілося б нашій стороні, - Подоляк

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Російські окупанти йшли до Києва. Але під Києвом здохли.
  • Green sheet
    Ага. Кацапские мамки уже пишут своим солдатам чтобы держались, мол Украина вот-вод подпишет капитуляцию, а росийские акции и рубль очень бодро реагируют даже на намек на переговоры. Молодцы ***, работайте на врага.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини