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Жителі ЄС та України можуть допомогти ЗСУ автомобілями - група волонтерів створила спеціалізований сайт CARFORARMY

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Жителі ЄС та України можуть допомогти ЗСУ автомобілями - група волонтерів створила спеціалізований сайт CARFORARMY
Українській армії потрібні десятки тисяч авто – пікапів, джипів, мікроавтобусів, автобусів, автомобілів швидкої допомоги, вантажних машин. З цією метою група волонтерів створила спеціалізований сайт, з допомогою якого кожен бажаючий зможе віддати чи продати своє авто для потреб ЗСУ

Про це радник глави МВС Антон Геращенко повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Фронту потрібні машини! Багато, багато машин! Як допомогти армії? Тисячі волонтерів в Україні та закордоном шукають машини та приганяють їх в Україну для потреб фронту. Нам потрібні десятки тисяч – пікапів, джипів, мікроавтобусів, автобусів, автомобілів швидкої допомоги, вантажних машин. На передньому краю вони як витратний матеріал. Один вибух міни та колеса, радіатор машини пробиті - машину треба кидати.

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Лише одна група латвійських волонтерів зібрала у Латвії 120 машин із 24 лютого. Але цього замало! Війна буде довгою. Місяці, а може й роки. Тому потрібно впорядкувати і покращити систему пошуку автомобілів в ЄС та їх передачі в Україну", - пише Геращенко.

З цією метою група волонтерів створила спеціалізований сайт CARFORARMY
http://www.carforarmy.in.ua

Суть його роботи проста – мешканці України та ЄС можуть за три хвилини заповнити просту форму на сайті.

1. Вказати в якому місті та якій країні він живе.
2. Яку машину готовий передати безкоштовно або продати.
3. Свої контактні дані.

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Далі наші волонтери зв'яжуться з благодійником/продавцем, обговорять деталі та проговорять логістику машини до кордону України.

Крім того, на сайті здійснюється пошук волонтерів, які будуть готові переганяти машину з країн ЄС до кордону або точки передачі машини в Україні.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Кстати, очень неплохая идея. Представьте, старые(по меркам ЕС) внедорожники, грузовички, бусики ремонтировались и ставились на полный ход в дружественных странах и отправлялись в Украину. Чем плох какой-нибудь террано или патрол 95 года? Или Т4, транзит и тд? Там, где раньше люди ехали на говнобуханке, смогли бы на каком нибудь дизельном экономичном бусе или грузовичке.
  • Євген Дусик
    На балансі українських підприємств є ТИСЯЧІ джипів-позашляховиків - чому вони не вилучаються згідно з законом для потреб війська?
  • ПП Уксусов
    Интересно, сама Тоня на чем ездиет?
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