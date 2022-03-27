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Посол України в Німеччині Мельник відхилив запрошення Штайнмаєра на концерт з російськими артистами

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Посол України в Німеччині Мельник відхилив запрошення Штайнмаєра на концерт з російськими артистами
Посол України в Німеччині Андрій Мельник відхилив запрошення президента країни Франка-Вальтера Штайнмаєра на концерт класичної музики "За свободу й мир", де серед виконавців більшість росіян.

Про це повідомила дружина посла Світлана Мельник у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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"Тобто, що ж получається: заходите-ка к нам на русский огонек, пане посол, с Вашим "сопровождением", - пише дружина посла, назвавши це не проявом солідарності, а черговим знущанням та плювком в обличчя всім українцям.

За словами Світлани Мельник, у програмі, за виключенням єдиного українського композитора Валентина Сильвестрова, всі твори належать композиторам держави-агресора.

"Але найогидніше - серед солістів - жодного українця. Лише росіяни!!! Піаніст Кіссін і баритон Погоссов", - наголошує вона.

"Пропонувати Послу України послухати музику країни-агресора у виконанні її російських солістів - і це в той час, коли український народ понад місяць слухає вибухи російських бомб і ракет та постійне завивання сирен - це найбільш вишуканий вид знущання над нашою державою. Посол Андрій Мельник відкинув таке запрошення, назвавши його образою для українців", - додала дружина посла.

Посол України в Німеччині Мельник відхилив запрошення Штайнмаєра на концерт з російськими артистами 01

Концерт має відбутися сьогодні, 27 березня, об 11:00 годині в резиденції Президента Німеччини у палаці Бельвю.

Топ коментарі

  • Office Den Haag
    Тарас Чорновіл . Що Байден животворящий творить! Уже Подоляк сьогодні раптом заявляє, що про нейтральний статус вони нічого не погоджували й на вимоги кремляді про позаблоковість не піддаються й наміру такого не мали. А акцентували лише на гарантіях безпеки від союзників, найперше, від США. І про рашу, як гаранта вже ні слова.

    А ми ж якось на амнезію не хворіємо. Й не забули, як цей сам Подоляк про НАТО й нейтралітет прямим текстом віщав. І навіть до рівня Голови Ради Стефанчука дійшли про скасування норм Конституції. Я вже мовчу про всіляку арєтовівщину. Досить було ревізору наблизитися й передати пару привітиків через Кулебу й Рєзнікова, як усі зразу правильними стали. Та хоч то добре.

    А, до речі, якщо вже про тих "на ходу кругом марш" заговорили, то де зник Арахамія? Щось раптом стихло й уже не лізе з коментарями. Або в опі допетрали, що воно таке тупе, що краще не ганьбитися, або й саме нюхом відчуло, що після чергового окрику Байдена цих колаборантських переговірників можуть дуже швидко звинуватити в порушенні директив (а ви їх десь колись бачили? Бо я ні) та самоуправстві. А далі їм же є, що втрачати...
  • Совестно за Брата
    что у немчуры в голове?
  • Планшет Студента
    На такі концерти треба їздити на танках.
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