Посол України в Німеччині Мельник відхилив запрошення Штайнмаєра на концерт з російськими артистами
Про це повідомила дружина посла Світлана Мельник у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Тобто, що ж получається: заходите-ка к нам на русский огонек, пане посол, с Вашим "сопровождением", - пише дружина посла, назвавши це не проявом солідарності, а черговим знущанням та плювком в обличчя всім українцям.
За словами Світлани Мельник, у програмі, за виключенням єдиного українського композитора Валентина Сильвестрова, всі твори належать композиторам держави-агресора.
"Але найогидніше - серед солістів - жодного українця. Лише росіяни!!! Піаніст Кіссін і баритон Погоссов", - наголошує вона.
"Пропонувати Послу України послухати музику країни-агресора у виконанні її російських солістів - і це в той час, коли український народ понад місяць слухає вибухи російських бомб і ракет та постійне завивання сирен - це найбільш вишуканий вид знущання над нашою державою. Посол Андрій Мельник відкинув таке запрошення, назвавши його образою для українців", - додала дружина посла.
Концерт має відбутися сьогодні, 27 березня, об 11:00 годині в резиденції Президента Німеччини у палаці Бельвю.