Вищі посадовці РФ вмовляють Путіна приєднати незаконні збройні формування "ЛДНР" і тим самим закінчити війну на цьому етапі, – правозахисник Лисянський

На сьогоднішній день так звана Євразійська політична еліта РФ переконує Кремль у необхідності анексії тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей. Ватажки незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР" також виступають за приєднання. Але в Кремлі є дискусії з цього приводу – питання буде вирішене досить скоро.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", передає Цензор.НЕТ.

Ватажок підконтрольного Кремлю незаконного збройного формування "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що на підконтрольній йому території може відбутися "референдум про приєднання до Росії". Ця заява прозвучала на тлі того, що путінська еліта шукає шляхи виходу з військової кризи. Так заступник глави Адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко переконує президента Росії Володимира Путіна в необхідності анексії Луганської та Донецької областей. Ватажки незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР" намагаються донести свою позицію через депутатів Держдуми РФ Дмитра Сабліна і Андрія Турчака, які зараз дуже часто бувають в ОРДЛО. У той же час депутат Держдуми і директор Інституту країн СНД Костянтин Затулін виступив проти проведення такого референдуму в цей час.

"Остаточне рішення ще не прийнято. Кремль хоче переконатися, що НЗФ "ЛДНР" і збройні сили РФ повністю візьмуть під контроль Луганську і Донецьку області і тільки тоді зможуть говорити про проведення такого референдуму", - сказав Лисянський.

Ідеологами приєднання Донбасу до РФ є так званий "Ізборський клуб", який у 2020 році і розробляв так звану доктрину "російського Донбасу". Важливим моментом є те, що "бізнесмен" Євген Юрченко, так званий економічний куратор окупованого Донбасу, також виступає за анексію окупованих територій. Юрченко вважає, що це сприятиме розвитку економіки Донбасу. Загалом території ОРДЛО вже давно включені до оперативного управління Ростовської області, як і військове кураторство ОРДЛО Південним військовим округом.

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Колишній народний депутат Олег Царьов також активно закликає до повної окупації території України, називаючи ці землі "исконно русскими".

"Приєднання "ЛДНР" до Росії може бути представлене в Кремлі як перемога, схожа на анексію Криму. Причому підстава для такої заяви готувалася вже багато років - окупанти часто використовували терміни "російський Донбас" і так далі", - говорить Лисянський.