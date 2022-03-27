Вчора Росія запустила рекордну кількість ракет по Україні. Із як мінімум 70 долетіли 8, решта - знищені нашою ППО, - ЗМІ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.
Видання зазначає, що 26 березня російська армія запустила найбільшу кількість ракет з моменту початку конфлікту.
"52 ракети були випущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і не менше 18 - з території Білорусі. Загальна вартість цих ракет перевищує $340 млн. прямих виробничих витрат у цінах 2020 року, а з урахуванням логістики — до пів мільярда доларів одномоментно лише залпами з кораблів Чорноморського флоту", - зауважує видання.
"При цьому ППО України поставила рекорд по збитим цілям: з як мінімум 70 випущених Росією ракет долетіли тільки вісім. Решта були знищені в небі. Росія здійснювала обстріл в тому числі по території, що знаходиться в безпосередній близькості від кордону Польщі. Того ж дня там перебував з візитом президент США Джо Байден", - нагадує The Insider.