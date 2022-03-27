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Двох агентів Кремля затримано на Харківщині, - Держприкордонслужба

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Двох агентів Кремля затримано на Харківщині, - Держприкордонслужба
На Харківщині прикордонники затримали двох агентів Кремля. Чоловіків, які працювали на країну-агресора, викрили прикордонники в ході протидиверсійних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби. 

Як зазначається, на одному з контрольних постів прикордонники затримали чоловіка, який намагався здійснити фотографування позицій сил оборони. В ході з’ясування обставин виявилось, що в мобільному телефоні колаборанта зберігається історія листування з російським куратором, з визначенням завдань щодо передачі координат підрозділів та місць служби захисників України.

"Тепер, замість винагороди від кураторів, на зрадника чекає покарання у вигляді позбавлення волі, і правоохоронні органи докладуть усі для цього зусилля. Крім того, в межах одного з населених пунктів Харківщини, військовослужбовці Держприкордонслужби затримали громадянина Росії. Затриманий безсоромно, наче у себе вдома, намагався вербувати місцеве населення до вступу у збройні сили країни-агресора. Тепер і вербувальник отримає по заслузі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Лисичанську затримано чоловіка, який передавав росіянам інформацію про розташування ЗСУ, - ОВА. ФОТО

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Топ коментарі

  • Office Den Haag
    Andriy Lova

    Just now ·



    у суспільства склалося помилкове враження, що потрібно спочатку закінчити війну, а вже потім розбиратися зі зрадниками та саботажниками: "не на часі". Це враження з усіх сил пропагують і нав'язують самі зрадники у керівних кабінетах, на засіданнях рад, у ЗМІ та мережах інтернету. Насправді, поки настане кінець війні, діяльність зрадників приведе до сотень і тисяч додаткових жертв мирного населення, руйнування інфраструктури та невдач на фронті. Ворог - є ворог і його потрібно ліквідовувати. Гасло "Смерть окупантам та їх посіпакам!" ніхто не відміняв і не відмінить.
  • Claudia Smith
    от які прикордонники молодці. зрадників же повно. наводчиків всяких, коригувальників, ботів. як їх земля носить(
  • olele
    ⚡️Ще один колаборант із ОПЗЖ. Жителі Енергодару та ЗМІ, будьте уважні!

    Депутат міської ради Енергодару від ОПЗЖ Андрій Шевчик створив "раду самоорганізації міста" і заявляє, що вона нібито виконуватиме функції міської влади. Шевчик оголосив себе її керівником.

    Мер Енергодару Дмитро Орлов та інші члени місцевої влади повідомляють, що ця "рада" не має жодного стосунку до юрисдикції України.

    Джерела: відео Шевчика та офіційна сторінка мера Енергодару Дмитра Орлова https://t.me/UkraineNow/7399
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