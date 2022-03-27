Двох агентів Кремля затримано на Харківщині, - Держприкордонслужба

На Харківщині прикордонники затримали двох агентів Кремля. Чоловіків, які працювали на країну-агресора, викрили прикордонники в ході протидиверсійних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, на одному з контрольних постів прикордонники затримали чоловіка, який намагався здійснити фотографування позицій сил оборони. В ході з’ясування обставин виявилось, що в мобільному телефоні колаборанта зберігається історія листування з російським куратором, з визначенням завдань щодо передачі координат підрозділів та місць служби захисників України.

"Тепер, замість винагороди від кураторів, на зрадника чекає покарання у вигляді позбавлення волі, і правоохоронні органи докладуть усі для цього зусилля. Крім того, в межах одного з населених пунктів Харківщини, військовослужбовці Держприкордонслужби затримали громадянина Росії. Затриманий безсоромно, наче у себе вдома, намагався вербувати місцеве населення до вступу у збройні сили країни-агресора. Тепер і вербувальник отримає по заслузі", - йдеться у повідомленні.

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