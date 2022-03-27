Будівля у Харкові, де розміщена ядерна установка "Джерело нейтронів", пошкоджена обстрілами окупантів, - ДІЯРУ

У Харкові при обстеженні ядерної установки "Джерело нейтронів" виявили спричинені обстрілами пошкодження будівлі, де вона розташована.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з інформацією, наданою експлуатуючою організацією (ННЦ ХФТІ), вже виявлені такі ушкодження ЯПУ "Джерело нейтронів" за результатами обстрілу майданчика російськими військами 26.03.2022: значні пошкодження теплоізоляційної обшивки будівлі ЯПУ "Джерело нейтронів"; часткове осипання матеріалів облицювання в експериментальній залі установки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що персонал продовжує огляд будівель, споруд та обладнання установки задля ідентифікації всіх ушкоджень. Ймовірність нових пошкоджень ядерної установки залишається високою через постійні обстріли військами країни-агресора району розташування ЯПУ "Джерело нейтронів".

Читайте також: Однією з причин нападу на Україну могла бути поступова втрата Росією українського ринку ядерного палива, - The Wall Street Journal

Станом на 16:00 27 березня, ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан (режим "тривалий зупин" з 24.02.2022). Стан установки контролює оперативний персонал, зовнішнє електропостачання відсутнє. Радіаційна обстановка на майданчику в межах норми.

Згідно з повідомленням, персонал намагається усунути наслідки бойових дій та підтримувати у працездатному стані обладнання ядерної установки, наскільки це можливо в умовах постійних обстрілів та бомбардувань майданчика.

Також читайте: Російські окупанти обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові, - ДІЯРУ