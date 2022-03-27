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Єрмак про псевдореферендуми окупантів: Спроби РФ підняти ставки та підірвати суверенітет України не досягнуть успіху

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Єрмак про псевдореферендуми окупантів: Спроби РФ підняти ставки та підірвати суверенітет України не досягнуть успіху
Спроби організувати на окупованих територіях Донецької та Луганської областей "референдуми" про приєднання до РФ не будуть визнані ні Україною, ні світом.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-які фейкові референдуми в ОРДЛО про приєднання до РФ не будуть визнані Україною та світом. А спроби росіян таким чином підняти ставки, підірвати український суверенітет все одно не досягнуть успіху", - зауважив він.

За словами Єрмака, для України питання територіальної цілісності та суверенітету - принципове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів України, - МЗС про "референдум" в ОРЛО про входження до РФ

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Це має говорити прем'єр міністр чи хтось із кабміну.
  • Ksenia VB
    Офіційна особа.
    А то як завжди виходить опівська прибиральниця і вершить міжнародну політику.
    Це якось не правильно...
  • Микола Папізже
    єрмак зрадник, по законам військового часу треба застрелити паскуду на місці. Агов! Невже вільного снайпера не знайдеться?
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