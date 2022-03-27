Єрмак про псевдореферендуми окупантів: Спроби РФ підняти ставки та підірвати суверенітет України не досягнуть успіху
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Спроби організувати на окупованих територіях Донецької та Луганської областей "референдуми" про приєднання до РФ не будуть визнані ні Україною, ні світом.
Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Будь-які фейкові референдуми в ОРДЛО про приєднання до РФ не будуть визнані Україною та світом. А спроби росіян таким чином підняти ставки, підірвати український суверенітет все одно не досягнуть успіху", - зауважив він.
За словами Єрмака, для України питання територіальної цілісності та суверенітету - принципове.