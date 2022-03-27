Єрмак про псевдореферендуми окупантів: Спроби РФ підняти ставки та підірвати суверенітет України не досягнуть успіху

Спроби організувати на окупованих територіях Донецької та Луганської областей "референдуми" про приєднання до РФ не будуть визнані ні Україною, ні світом.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-які фейкові референдуми в ОРДЛО про приєднання до РФ не будуть визнані Україною та світом. А спроби росіян таким чином підняти ставки, підірвати український суверенітет все одно не досягнуть успіху", - зауважив він.

За словами Єрмака, для України питання територіальної цілісності та суверенітету - принципове.

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