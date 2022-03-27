Поки не маємо доказів, що Росія обмежиться захопленням Донбасу, — представниця США при НАТО Сміт

США поки не мають доказів того, що Росія зосередиться на захопленні Донбасі та обмежиться лише цим.

Про це заявила представниця США при НАТО Джуліан Сміт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За її словами, Штати мають докази того, що РФ не досягла своїх початкових цілей — взяти Київ за кілька днів.

"Думаю, через це Росія робить переоцінку, і вони вказали, що планують змінити свою тактику. Але давайте мине трохи часу. Наступні кілька днів Сполучені Штати, тісно співпрацюючи з союзниками та українським урядом, шукатимуть докази цих змін", — сказала Сміт.

Також вона підтвердила, що США не передадуть Україні радянські винищувачі. Сміт розповіла, що протягом останніх тижнів було багато переговорів із президентом Володимиром Зеленським, який звертався по допомогу. Проте конкретна пропозиція Польщі щодо передачі літаків МіГ-29 — це "суверенне рішення".

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