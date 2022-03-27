"Нахожусь в плену, жду, когда меня обменяют", - полонений в Маріуполі окупант Антімонов написав лист дружині. ФОТО

Захисники Маріуполя захопили в полон російського офіцера лейтенанта Антімонова.

Про це у фейсбуці повідомив Іван Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський кадровий офіцер лейтенант Антімонов А., який перебуває у полоні в Маріуполі, написав листа рідним. Відео з ворогом України очікуйте на офіційних сайтах СБУ", - йдеться у дописі.

У листі до дружини окупант окупант висловлює надію на повернення до дому після обміну полоненими і просить звернутись по допомогу до знайомих для сприяння цьому.

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