"Нахожусь в плену, жду, когда меня обменяют", - полонений в Маріуполі окупант Антімонов написав лист дружині. ФОТО
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Захисники Маріуполя захопили в полон російського офіцера лейтенанта Антімонова.
Про це у фейсбуці повідомив Іван Богдан, інформує Цензор.НЕТ.
"Російський кадровий офіцер лейтенант Антімонов А., який перебуває у полоні в Маріуполі, написав листа рідним. Відео з ворогом України очікуйте на офіційних сайтах СБУ", - йдеться у дописі.
У листі до дружини окупант окупант висловлює надію на повернення до дому після обміну полоненими і просить звернутись по допомогу до знайомих для сприяння цьому.