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"Нахожусь в плену, жду, когда меня обменяют", - полонений в Маріуполі окупант Антімонов написав лист дружині. ФОТО

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Захисники Маріуполя захопили в полон російського офіцера лейтенанта Антімонова.

Про це у фейсбуці повідомив Іван Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський кадровий офіцер лейтенант Антімонов А., який перебуває у полоні в Маріуполі, написав листа рідним. Відео з ворогом України очікуйте на офіційних сайтах СБУ", - йдеться у дописі.

Нахожусь в плену, жду, когда меня обменяют, - полонений в Маріуполі окупант Антімонов написав лист дружині 01

У листі до дружини окупант окупант висловлює надію на повернення до дому після обміну полоненими і просить звернутись по допомогу до знайомих для сприяння цьому.

Також дивіться: Українські воїни взяли в полон групу окупантів під час звільнення Вільхівки на Харківщині. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Героїчним захисникам Маріуполя-респект...
  • Red_Sky_On
    Ждите, скоро вернусь.... Оптимист он чересчур уверенный!
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