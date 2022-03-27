Роскомнагляд заборонив публікувати інтерв'ю Зеленського низці російських ЗМІ

​​Роскомнагляд заборонив російськім ЗМІ публікувати інтерв'ю президента України Зеленського, яке взяли російські журналісти

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на сайті цієї організації.

"Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю. Щодо засобів масової інформації, які взяли інтерв'ю, розпочато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вживання заходів реагування", - відзначається у повідомленні.

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