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Роскомнагляд заборонив публікувати інтерв'ю Зеленського низці російських ЗМІ

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​​Роскомнагляд заборонив російськім ЗМІ публікувати інтерв'ю президента України Зеленського, яке взяли російські журналісти

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на сайті цієї організації.

"Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю. Щодо засобів масової інформації, які взяли інтерв'ю, розпочато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вживання заходів реагування", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вперше від початку відкритого вторгнення РФ дав інтерв'ю російським ЗМІ

Роскомнагляд заборонив публікувати інтервю Зеленського низці російських ЗМІ 01

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Топ коментарі

  • Rino Onix
    КИЇВ ЦЕ - СТОЛИЦЯ ЄВРОПИ!!!
  • Djala Pribila
    Відео Муждобаєв

    Жодним чином не засуджую відважного Президента Великої України (можливо, на його думку, й таке потрібно робити, щоб передати к__м певні меседжі про те, як усім їм якнайскоріше стати хорошимі). Але я щиро, по-людські співчуваю йому. Бо це, звісно, ніякі не журналісти, він них навіть через віртуальний зв'язок тхне лайном. Це - підступні російські покидьки, професійні брехуни, боягузливі пристосуванці, дорогі повії від пропаганди, відверті вороги України кожною клітиною своїх ___ теплих тіл.

    Я/ми добре пам'ятаємо все, що вони зробили задля цієї війни своєю гібридною «роботою» в рейху, імітацією його «нормальності» на тлі підготовки до нападу на Україну, свідомою камуфляжною брехнею про «прєкрасную расію будущєва». Даже не думайте, «либеральные» пособники фюрера, что вы (те, кто на этом скрине и ВСЕ другие) таким образом купите себе дешевую индульгенцию для жизни в мире ЛЮДЕЙ. Пока я жив, я буду напоминать всем и прямо говорить, кто вы. А не буду жив я - найдутся другие, кто обо ВСЕМ напомнят.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Расєя-територія рабів народжених рабами у рабстві...
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