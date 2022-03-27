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Було 150 офіцерів ФСБ з необмеженими бюджетами для вербування українців для держпереворту, були витрачені мільярди доларів, - Грозєв

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Було 150 офіцерів ФСБ з необмеженими бюджетами для вербування українців для держпереворту, були витрачені мільярди доларів, - Грозєв
Журналісти Bellingcat та The Insider готують нове розслідування, яке розповість, як ФСБ створювала та фінансувала в Україні різноманітних політичних діячів, які мали здійснити держпереворот після вторгнення російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це сам Грозєв заявив в інтерв'ю виданню "Продолжение следует".

"Ось там йдеться про мільярди доларів, а не рублів. Було витрачено з 14-го року до сьогодні. Це було 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ. Кожен із них мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня. Вони вербували на папері і потім виявилося, що... Ну так, вони летіли, щоб зустрічатися з ними в Тайланді, на Мальдівах,на Кіпрі. Ці гроші вони витратили на зустрічі. Їм давали готівкою", - розповів розслідувач Христо Грозєв.

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Топ коментарі

  • ahuhu
    вони летіли, щоб зустрічатися з ними в Тайланді, на Мальдівах, на Кіпрі
    *********
    А у Омані?
  • Павло ШОвте
  • Amber
    ОПЗЖ - вся скопом отримувала бабло , за здачу України 😡
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