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Арестович закликав не знущатися з російських полонених

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Арестович закликав не знущатися з російських полонених
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович закликав українців – як військових, так і цивільних – гуманно поводитися з російськими військовополоненими.

Як інформує Цензор.НЕТ про цеи він заявив під час брифінгу. 

Арестович нагадав, що такі знущання кваліфікуються як військові злочини, які не мають терміну давності.

"Нагадую всім, що ми - європейська армія європейської країни. З полоненими поводимося згідно з Женевською конвенцією, які б у вас не були особисті емоційні мотиви", - закликав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ розпочали контрнаступ у Сумській та Харківській областях, - Арестович

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Сам би посидів під обстрілами, думка миттєво би змінилась.
    Ще повчає військових.
    Вони знають що і з ким робить.
  • Alex 38f9f11f
    Розкажи це вбитим дітям і згвалтованим дівчатам
  • Alex Dev d4763325
    Згоден, навіщо знущатися. Пристрелив та прикопав - от і все.
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