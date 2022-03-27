Арестович закликав не знущатися з російських полонених

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович закликав українців – як військових, так і цивільних – гуманно поводитися з російськими військовополоненими.

Як інформує Цензор.НЕТ про цеи він заявив під час брифінгу.

Арестович нагадав, що такі знущання кваліфікуються як військові злочини, які не мають терміну давності.

"Нагадую всім, що ми - європейська армія європейської країни. З полоненими поводимося згідно з Женевською конвенцією, які б у вас не були особисті емоційні мотиви", - закликав він.

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