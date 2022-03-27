"Азов" показав подробиці визволення Вільхівки на Харківщині

Командир підрозділу ТрО"Азов" в Харкові Сергій Величко виклав в мережу подробиці операції визволення села Вільхівка, що під Харковом.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

На відео видно, яким чином взаємодіють різні військові підрозділи, зокрема й "Азов". Зокрема, під час операції активно використовувались безпілотники для ведення розвідки та спостерігання за переміщенням ворожої піхоти. Також були задіяні гранатометники та броньована техніка.

Українським героям вдалося не тільки вибити російських загарбників із села, а й знищити техніку і живу силу противника (70 окупантів) та взяти у полон приблизно 30 рашистів.

Загалом, 25 березня під час контрнаступу окрім Вільхівки українськими силами також звільнили Малу Рогань.

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27 березня голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про звільнення від окупантів села Гусарівка в Балаклійському районі. Було знищено приблизно 100 окупантів та 60 одиниць техніки.