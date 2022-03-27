Унаслідок війни вже не існує Волновахи, Маріуполя та невеликих міст під Києвом, - Зеленський

Унаслідок повномасштабної російсько-української війни в Україні вже не існує Волновахи, Маріуполя та невеликих міст у Київській області.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Але, на жаль, повернімося до того, які наслідки та результати для нас. А в результаті: Маріуполя немає. Просто немає. Волновахи просто немає. Міст під Києвом у Київській області - наших невеликих містечок... Які, я думаю, як і у вас... Усі міста біля столичних міст — це, зазвичай, невеликі містечка. Але там усі мешкають, дачі заміські, а також місцеве населення теж. Цього немає. Випалена земля. Просто випалена земля. Абсолютно", – сказав Зеленський.

Глава Української держави констатував, що фотографії, зроблені у цих містах, не демонструють усієї катастрофи, яка там відбувається.

"Це неможливо показувати, тому що це неможливо навіть для нашого населення - показувати, який це має вигляд", - наголосив він.

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За словами Президента України, у Волновасі просто нічого не залишилося – жодних вулиць, жодних будинків. Водночас у Маріуполі, населення якого становить пів мільйона осіб, уражено 90% будівель.

"Вони їдуть і випалюють, просто випалюють. Я навіть не знаю, до кого так російська армія ставилася. Ніколи. Я не бачив. Можливо, я був тоді зовсім молодою людиною — і війни в Чечні, настільки глибоко не пам'ятаю всіх кадрів. Там страшно було, але там, вибачте… Просто ці обсяги не можна порівняти. На сьогодні там дві війни було", – додав Зеленський.

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