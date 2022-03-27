"Австрія - справжній авіаносець російської агентури", - Financial Times про шпигунів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times у статті про агентуру країни-окупанта РФ із посиланням на анонімного представника європейської розвідки.
За словами одного євродипломата з Відня, якого цитує видання, австрійське розвідуправління BFV "вважається настільки скомпрометованим, що на якийсь час його виключали з більшої частини європейської діяльності з обміну розвідданими".
"Міноборони країни практично є підрозділом ГРУ", – додав дипломат, який побажав залишитись неназваним.
В австрійській канцелярії заявили FT, що не можуть коментувати анонімні звинувачення, але вказали, що нинішній уряд країни "проводить масштабну реформу органів безпеки".
Видання зазначає, що відстеження шпигунської діяльності Кремля на Заході "стало ще більш невідкладним завданням" після вторгнення Росії в Україну, але "багато країн все ще намагаються напасти на слід таємної діяльності Москви на своїй території".
Вісім дійсних співробітників євророзвідки та дипломатів, опитаних FТ, заявили, що агентурна діяльність РФ у Європі "розширюється такими темпами, з якими важко справляються зусилля контррозвідки". За оцінкою одного представника євророзвідки, "десятки" російських агентів все ще діють у Німеччині, Франції та Бельгії.
"Те, що ми знаємо про це, майже напевно є верхівкою айсберга. Впродовж багатьох років існує змова мовчання, коли західні держави не хочуть говорити про дії Росії або навіть переслідувати їх", – сказав Кір Джайлс, старший науковий співробітник програми щодо Росії в аналітичному центрі Chatham House.
Деякі країни в Європі, пише видання, як і раніше, покладаються на розвідки США та Британії через обмеження своєї контррозвідки та брак ресурсів.