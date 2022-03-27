"Австрія - справжній авіаносець російської агентури", - Financial Times про шпигунів

Австрія є "справжнім авіаносцем" російських спецслужб у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times у статті про агентуру країни-окупанта РФ із посиланням на анонімного представника європейської розвідки.

За словами одного євродипломата з Відня, якого цитує видання, австрійське розвідуправління BFV "вважається настільки скомпрометованим, що на якийсь час його виключали з більшої частини європейської діяльності з обміну розвідданими".

"Міноборони країни практично є підрозділом ГРУ", – додав дипломат, який побажав залишитись неназваним.

В австрійській канцелярії заявили FT, що не можуть коментувати анонімні звинувачення, але вказали, що нинішній уряд країни "проводить масштабну реформу органів безпеки".

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Видання зазначає, що відстеження шпигунської діяльності Кремля на Заході "стало ще більш невідкладним завданням" після вторгнення Росії в Україну, але "багато країн все ще намагаються напасти на слід таємної діяльності Москви на своїй території".

Вісім дійсних співробітників євророзвідки та дипломатів, опитаних FТ, заявили, що агентурна діяльність РФ у Європі "розширюється такими темпами, з якими важко справляються зусилля контррозвідки". За оцінкою одного представника євророзвідки, "десятки" російських агентів все ще діють у Німеччині, Франції та Бельгії.

"Те, що ми знаємо про це, майже напевно є верхівкою айсберга. Впродовж багатьох років існує змова мовчання, коли західні держави не хочуть говорити про дії Росії або навіть переслідувати їх", – сказав Кір Джайлс, старший науковий співробітник програми щодо Росії в аналітичному центрі Chatham House.

Деякі країни в Європі, пише видання, як і раніше, покладаються на розвідки США та Британії через обмеження своєї контррозвідки та брак ресурсів.

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