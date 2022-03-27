Російські війська намагалися 1 раз сходити в атаку на східному напрямку, втратили 15 солдатів та БМП, - ОТУ "Схід"

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило, що в зоні його відповідальності окупанти тільки 1 раз спробували піти в атаку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Протягом сьогоднішнього дня, 27 березня, в районі відповідальності оперативного угруповання "Схід" російські фашистські війська 1 раз без успіху намагалися наступати на позиції наших сил. Ворожу атаку було відбито. У ході бою українські захисники знищили: особового складу – до 15; БМП – 1.

Російські окупанти значно зменшили активність у наступальних діях. Не дивлячись на це, українські воїни не втрачають пильність та продовжують надійно утримувати займані рубежі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку за 26 березня відбито 4 атаки, знищено 60 окупантів, 5 танків, 6 БМП, - ОТУ "Схід"