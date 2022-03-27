Нам не потрібен заморожений конфлікт, - Зеленський про ідею миротворців в Україні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю російським ЗМІ.
"Цілком це ідея Польщі - вводити в Україну миротворчі сили. Я поки що не розумію до кінця цю пропозицію. Нам не потрібен заморожений конфлікт на території нашої держави, я це на нашій зустрічі з польськими колегами пояснив. Я знаю, що вони продовжили цю риторику". На щастя, чи на жаль, це поки що наша країна, а я Президент, тому поки що ми вирішуватимемо, чи будуть тут ті чи інші сили", - заявив Зеленський.
Він додав, що коли тільки почалося повномасштабне вторгнення росії, коли виникли ризики, пов'язані з атомними електростанціями, з іншими підприємствами, які мають стратегічне значення, Україна пропонувала у тому чи іншому вигляді туди запросити ті чи інші миротворчі сили, "але ми цього не дочекалися, поки що це так", - зазначив Президент.
Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський на брифінгу в Києві за підсумками переговорів із Зеленським 15 березня заявив, що в Україну терміново має бути відправлена спеціальна озброєна миротворча місія НАТО.
Наступного дня Польща представила проєкт миротворчої місії в Україні на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у штаб-квартирі організації у Брюсселі.