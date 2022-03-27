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Зеленський: Україна не обговорюватиме з Росією "демілітаризацію" та "денацифікацію"

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Зеленський: Україна не обговорюватиме з Росією "демілітаризацію" та "денацифікацію"
Президент України Володимир Зеленський розкрив деякі подробиці переговорів нашої країни з Російською Федерацією. За його словами, наша сторона навіть і не порушує питання "денацифікації" та "демілітаризації" з окупантом.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Зеленський заяявив в інтерв'ю для російських ЗМІ.

"Денацифікація та демілітаризація" - взагалі ми не обговорюємо це. Я сказав, що наша група… Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь "демілітаризацію", якусь "денацифікацію". Для мене це абсолютно незрозумілі речі", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам не потрібен заморожений конфлікт, - Зеленський про ідею миротворців в Україні

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Топ коментарі

  • olele
    ...Прочитала інтерв'ю Зеленського російським змі у скороченому вигляді, тому могла щось неправильно зрозуміти.
    Які іще "компромісні території" на території України? Це ким треба бути, щоб навіть заїкнутися про таке?
    Нема в Україні компромісних територій. Є тимчасово окуповані, і ніяких компромісів тут не може бути.
    Ні, це добре навіть, що Вова почав знову давати інтерв'ю своїм голосом. Може декого попустить із занадто розчулених.

    Але у мене прохання до тих, хто керує країною.
    Будь ласка, приберіть його на якийсь час з очей подалі. Люди злі зараз, знервовані. Людей ******** і обстрілюють градами. Люди можуть випадково розірвати бубочку на клапті і скажуть, що так і було. Воно вам треба? https://t.me/nuts_roses/720
  • Юрій Петрович c92ca1ad
    а решта питань,типу, обговорюються?Якісь референдуми,просто повернення до лінії фронта на 24 лютого і тоді "обговорення спірних територій"?Що це плять за фігня?
  • Володимир Мик
    Зеленський готовий до капітуляції, про що він в цьому інтерв'ю заявив.
    Він готовий піти на нейтральний статус України, він готовий обсуждати долю Донбаса (на умовах пуйла), після виведення рашистських окупантів рубежі 24 лютого.
    Тобто Зеленський не тільки не збирається відвоювати Крим та Донбасом, а фактично підриває територіальну цілісність України, що являється злочином.
    Слово Перемога від нього ніколи не звучала і не звучить.
    Значить він хоче завершення війни тільки капітуляцієй України.
    Навіть заявив, що якщо Україна почне відвоювати свої території то це призведе до Третьої світової війни.
    От гнида Зеля.
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