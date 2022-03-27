Я дозволив їм покинути місто, вони відмовились, - Зеленський - про захисників Маріуполя

Українські військові залишаються у Маріуполі та продовжують захищати місто, громадян від російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю російським ЗМІ.

Глава Української держави заявив, що у Маріуполі є українські війська. "Це щодо того, чому хаос інформаційний. Бо всередину там, де вони можуть залізти, там вони й зайшли, російські війська. А в якусь частину міста вони не зайшли, бо є наші хлопці, котрі відмовилися виходити на їхні заклики. Мало того, сім'ї цих хлопців зверталися до мене. Я розмовляв із цими хлопцями", - сказав Зеленський.

Він додав, що раз на два дні намагається виходити на зв'язок із захисниками Маріуполя. "Я їм говорю, що все розумію, хлопців, ми обов'язково повернемося... Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно бути, і ви відчуваєте, що так правильно, і що ви можете вижити, зробіть це. Я розумію, як це виглядає для військового. Вони сказали, що... Але я дав їм право вибору. Вони сказали: "Ми не можемо. Тут поранені люди. Ми не покинемо поранених". Мало того, вони сказали: "Ми не кинемо вбитих… Тому вони захищають місто, захищають поранених, захищають мертвих, яких вони хочуть поховати", – додав Президент України.

Він розповів, що у Маріуполі просто на дорогах та тротуарах лежать тіла мертвих громадян України, а також російських солдатів, які ніхто не прибирає. Зеленський також поінформував, що українська сторона зверталася до російської з проханням дати можливість вивезти поранених та мертвих громадян із міста, на що було отримано відмову.

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